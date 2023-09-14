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НовостиСпорт14 сентября 2023 16:15

Спортсмены из Калининграда завоевали восемь медалей Всероссийских игр боевых искусств

Соревнования прошли в Краснодарском крае
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

На Всероссийских юношеских играх боевых искусств в Краснодарском крае калининградские спортсмены завоевали восемь медалей. Соревнования, проходящие с 3 по 19 сентября, собрали лучших бойцов в возрасте от 10 до 18 лет.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, наши спортсмены отличились по киокусинкай и муай-тай. Калининградцы в карате и тайском боксе выиграли три золотые, две серебряные и три бронзовые награды в четырех возрастных категориях.

Чемпионами стали Никита Коробицын, София Комарницкая и Роман Провошинских.

Серебро получили Намига Бабаева и Руслана Коваль, а третьими стали Артем Плачас, Матвей Морской и Егор Переслегин.