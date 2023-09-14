В Светлогорске задержали закладчика, когда он оборудовал тайник с наркотиками

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Светлогорске задержали мужчину, работавшего на интернет-магазин по продаже наркотиков. Его взяли с поличным в момент, когда он оборудовал очередной тайник.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, у злоумышленника обнаружено 16 свертков массой более 46 граммов. Экспертиза показала, что внутри – амфетамин. Он был предназначен для продажи.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков обнаружили и изъяли 49 свертков», - рассказали в полиции.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.