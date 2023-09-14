Пара из Калининградской области стала семьей года

. Фото: Правительство Калининградской области

В федеральном конкурсе «Семья года», результаты которого объявили в Москве, победила семья из Краснознаменского района.

Супруги Часовских из поселка Добровольска вошли в число 85 лучших и образцовых семей страны. Наши земляки одержали победу в номинации «Многодетная семья».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Валерий Васильевич и Лилия Вернеровна состоят в браке 34 года, воспитали 12 детей, у них 9 внучек и 10 внуков.

Ранее семья получила диплом министерства социальной политики.