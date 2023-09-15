Был очень уверен в себе – подробности ЧП с заблудившимся 86-летним грибником в Славском районе

В соцсетях обсуждают случай с заблудившимся 86-летним грибником в Славском районе. Там семья бродила по лесу в поисках подосиновиков, дедушка зашел далеко и потерялся: телефона у него с собой не было, на крики не отвечал.

Один из комментаторов назвал мужчину стариком и обвинил семью в потере пенсионера.

Родственники нашли что ответить.

«Дед всю жизнь прожил рядом с лесом, был охотником и прекрасно ориентируется в лесу. Постоянно сам, один, ходит в лес за грибами и на велосипеде катается на рыбалку. Просто очень был в себе уверен и рванул в сторону, не рассчитал, что так быстро темнеет. Вот и потерялся. А жить активно хочется всем и в 18, и в 86!» - написали они в комментариях.

Отметим, найти мужчину помогли спасатели МЧС.

Мужчина обрадовался, что его нашли. К этому моменту он залез на березу и собирался таким образом скоротать ночь.

Отказавшись от помощи медиков, пенсионер поехал домой. История завершилась благополучно.