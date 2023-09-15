«Балтика» взяла в аренду хорватского полузащитника ЦСКА

. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

Калининградская «Балтика» арендовала полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича. 25-летний хорват будет выступать за балтийцев до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба «Балтики».

Кристиян родился 9 апреля 1998 года в городе Копривница, является воспитанником клуба «Славен Белупо». В возрасте 19 лет его выкупила ЦСКА. На финише сезона-17/18 вместе с ЦСКА взял серебряные медали РПЛ, а летом стал обладателем Суперкубка России.

Выступал за турецкие клубы «Касымпаша» и «Фатих Карагюмрюк», а также итальянский «Лечче» и нидерландскую «Фортуну».

Отмечается, что арендное соглашение имеет опцию выкупа прав на футболиста нашим клубом.

Также «Балтика» рассталась с нападающим Дмитрием Барковым, который играл за калининградский клуб с июня 2022 года (провел 25 матчей, забил всего два гола). Игрок перешел в тульский «Арсенал».