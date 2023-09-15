В школе № 58 эвакуировали детей из-за пожарных учений

В Калининграде в пятницу, 15 сентября, экстренно эвакуировали учащихся школы № 58. Дети собрались на улице – это было необходимо для проведения пожарно-тактических учений. О тренировке сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Согласно легенде учений возгорание произошло на втором этаже современного большого здания в кабинете бухгалтерии. Несколько человек не успели выйти на воздух – дорогу им перекрыл едкий дым. Не обошлось и без пострадавших, их оказалось шестеро.

Сотрудники МЧС провели разведку и спасли условно пострадавших. Учения прошли в штатном режиме и успешно завершились.