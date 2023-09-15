Какие улицы Калининграда останутся без света и воды 15 сентября

В Калининграде в пятницу, 15 сентября, в связи с ремонтом оборудования, электроснабжение отключено до 18.00 по адресам:

ул. Клиническая 81 (областной роддом № 1)

ул. Машиностроительная 20-28а, 38-54

ул. Октябрьская 61-67, 63а

ул. Ген. Павлова 32-40.

Холодная вода из-за ремонтных работ отключена с 10.00 до 15.00 на ул. Р. Люксембург 2-2а.

Горячая вода отсутствует до 19 сентября по адресу: ул. Баженова 17-19,23-25.

Также сегодня до 16 часов без горячей воды сидят жители:

проспекта Мира 93,106,122,

ул. К. Маркса 65,

ул. Каменная 9,14-26,

ул. Каштановая аллея 56-58,

ул. Красная 11-13,37-39а,

ул. Офицерская 5,7,

ул. Пугачева 13,22-38,

ул. С. Разина 39-47.