Какие улицы Калининграда останутся без света и воды 15 сентября

В Калининграде в пятницу, 15 сентября, в связи с ремонтом оборудования, электроснабжение отключено до 18.00 по адресам:
ул. Клиническая 81 (областной роддом № 1)
ул. Машиностроительная 20-28а, 38-54
ул. Октябрьская 61-67, 63а
ул. Ген. Павлова 32-40.
Холодная вода из-за ремонтных работ отключена с 10.00 до 15.00 на ул. Р. Люксембург 2-2а.
Горячая вода отсутствует до 19 сентября по адресу: ул. Баженова 17-19,23-25.
Также сегодня до 16 часов без горячей воды сидят жители:
проспекта Мира 93,106,122,
ул. К. Маркса 65,
ул. Каменная 9,14-26,
ул. Каштановая аллея 56-58,
ул. Красная 11-13,37-39а,
ул. Офицерская 5,7,
ул. Пугачева 13,22-38,
ул. С. Разина 39-47.