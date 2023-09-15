Житель Полесска выпивал с малознакомым мужчиной, тот украл у него банковскую карту

В Полесске неприятностью закончились алкогольные посиделки двух малознакомых мужчин: 64-летний местный житель лишился банковской карты, с которой потратили более 37 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, 29-летний житель Полесска улучил момент и вытащил из кармана собутыльника банковскую карту. Пин-код был написан на карте, так что трудностей со снятием денег у злоумышленника не возникло.

Задержанный оказался ранее уже судимым. Более того, выяснилось, что мужчина причастен как минимум еще к 5 подобным преступлениям. В частности, в июле похитил телефон за 10 тысяч рублей из дамской сумочки, оставленной без присмотра на пляже у реки Деймы.

Заведены уголовные дела.