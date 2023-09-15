Сенатор: Литовцы отказывают калининградцам, которые едут транзитом по шенгенским визам

Литва отказывает калининградцам, которые едут транзитом с шенгенскими визами. Об этом рассказал ГТРК сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков.

Ранее Федеральная таможенная служба сообщала, что с 11 по 14 сентября литовская сторона вернула через пункт пропуска Чернышевское 41 автомобиль с российскими номерами.

- Все эти случаи в основном связаны с тем, что наши граждане, калининградцы, едут транзитом по шенгенским визам. Литовцы отказывают в этом транзите. Другое дело, когда калининградцы едут по упрощенному транзитному документу на калининградских номерах. Нет ни одного случая, когда такой транзит не был бы совершен, практически все проехали без каких бы то ни было проблем, - прокомментировал сенатор.

Он отметил, что держит ситуацию на контроле.

Ранее калининградский транзит комментировал губернатор Антон Алиханов.