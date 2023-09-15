Под Озерском задержали вора-домушника, он залезал в открытые окна

В поселке Яблоновка Озерского района неизвестный через незакрытое окно пробрался на веранду частного дома. Его добычей стала электросварка, болгарка, шуруповерт, дрель и музыкальная колонка.

Позже выяснилось, что злоумышленник – 30-летний неоднократно судимый житель соседнего поселка. Он был оперативно задержан, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина пояснил, что в тот день был нетрезв. Возвращаясь после пьянки, он увидел открытое окно и не стал упускать шанс. Похищенное он сначала спрятал у дома, а затем вернулся за ним на автомобиле.