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НовостиОбщество15 сентября 2023 10:42

Прокуратура требует ограничить доступ к заброшке в поселке Северном, где ребенок упал с высоты

Здание длительное время не эксплуатируется и представляет угрозу
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Прокуратура в судебном порядке требует ограничить доступ к заброшенному зданию в поселке Северном, в котором 10-летний ребенок упал с высоты.

Напомним, ЧП случилось 27 августа. Ребенок играл с друзьями в заброшке, наступил на прогнившую балку и упал на бетонное покрытие.

Как отмечает пресс-служба областной прокуратуры, здание длительное время не эксплуатируется и представляет угрозу.

«Собственник объекта не принял мер к его консервации», - отмечают в прокуратуре.

Также представления вынесены главе администрации муниципального округа и начальнику отдела полиции «в связи с непринятием мер по выявлению объекта, представляющего угрозу безопасности граждан, и ограничению доступа к нему».