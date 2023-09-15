Калининградцы снова наблюдали полярное сияние

. Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

В Калининградской области снова наблюдали полярное сияние. Его, в частности, заметили вечером 14 сентября в Зеленоградске. Фотографии подписчиков опубликовали в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«На Землю «прилетело» очередное геомагнитное возмущение от вспышек на Солнце – полярные сияния при хороших условиях можно наблюдать вплоть до средних широт», - говорится в сообщении.

Отмечается, что лучше всего сияние наблюдать вдали от городской засветки и использовать фотоаппарат с выдержкой, чтобы сделать впечатляющее фото.

Несколько дней назад калининградцы также любовались полярным сиянием.