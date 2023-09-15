На острове из-за аварии затопило территорию у стадиона

. Фото: пресс-служба «Водоканала»

В Калининграде на Солнечном бульваре, 25, возле стадиона в пятницу, 15 сентября, произошла крупная утечка на водопроводе. Затопило часть дорог. Видеозапись с места происшествия выложили в сецсети. Как рассказали в пресс-службе «Водоканала», ливневка не справлялась и случилось подтопление части улицы.

Коммунальщики приступили к ликвидации аварии. Для этого пришлось перекрыть воду.

«Будет перекрыт водовод и начнутся ремонтные работы. Вода должна сойти в ближайшее время», - рассказали в «Водоканале».

Отмечается, что все горожане получают воду, их перевели на другие трубопроводы.