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НовостиПолитика15 сентября 2023 13:34

В Калининградской области военные парашютисты отработали десантирование в море

Тренировки десантников прошли на высотах от 800 до 1200 метров.
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области военнослужащие морской авиации и спасательных парашютно-десантных групп выполнили учебно-тренировочные прыжки на воду Балтийского моря.

Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, прыжки с вертолета Ми-8 проводились на высотах от 800 до 1200 метров.

«Военнослужащие десантировались в гидрокостюмах, водолазном снаряжении и на специальных парашютных системах», - говорится в сообщении.

В мероприятии боевой подготовки приняло участие около 30 военнослужащих.