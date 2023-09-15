В Чистых Прудах покажут прижизненные издания Островского

. Фото: Калининградский областной историко-художественный музей

В литературном музее в поселке Чистые Пруды Нестеровского района 16 сентября откроется выставка (6+) из фондов музея-заповедника А.Н. Островского «Щелыково».

В экспозиции, приуроченной к 200-летию со дня рождения драматурга Александра Островского – экспонаты, которые знакомят зрителей с автором, его семьей.

В частности, есть интересная информация о заграничной поездке Островского 1862 года, часть которой пролегала по территории Восточной Пруссии через Эйдткунен (ныне пос. Чернышевское Нестеровского района), Шталлупннен (ныне Нестеров) и Кенигсберг (ныне Калининград).

Как рассказали в пресс-службе Калининградского историко-художественного музея, чьим филиалом является музей в Чистых Прудах, посетители увидят живопись, печатную графику, эскизы декораций и костюмов, иллюстрации к произведениям Островского, прижизненные издания его произведений. Также в экспозиции предметы гардероба и обихода, характерные для того времени.