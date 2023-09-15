В Калининграде построят детский сад на месте для радиолокационной станции

Администрация Калининграда получит от региональных властей участок между улицей Орбитальной и Кометной (они соседствуют с улицами Молодой Гвардии и Пригородной). Там построят детский сад. Об этом сообщает пресс-служа городской администрации.

«Пока назначение участка – под радиолокационную станцию, но мы его поменяем и построим там садик, тем более что он так нужен в этом микрорайоне Калининграда», - сообщили в мэрии.

Отмечается, что на строительство детсада необходимо порядка полумиллиарда рублей, деньги будут выделены, в том числе и из регионального бюджета.