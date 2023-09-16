На выходных в Калининграде не будет работать мобильный пункт вакцинации

На этих выходных будет закрыт мобильный пункт вакцинации, расположенный в торгово-развлекательном центре «Европа». Как сообщает пресс-служба областного правительства, 16 и 17 сентября объявлены санитарными днями.

С понедельника, 18 сентября, кабинет возобновит работу в прежнем режиме. Сделать прививку можно будет ежедневно с 10 до 20 часов с техническими перерывами с 14.30 до 15.00 и с 17.30 до 18.00. Напомним, пункт вакцинации находится на третьем этаже «Европы» (вход со стороны Гвардейского проспекта).