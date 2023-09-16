В Калининграде изменят облик советских многоэтажек на Московском проспекте

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

Советские многоэтажки, расположенные по адресу Московский проспект, 14-22, заметно преобразят.

- Разработана концепция фасадных работ, единый облик и современные износостойкие материалы, - сообщает Телеграм-канал областного Фонда капитального ремонта. - В перспективе выполним архитектурную подсветку.

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области.

В Фонде капремонта пообещали усилить авторскую идею круглых световых проемов на пилонах с помещениями общего пользования лестничных клеток. Внутреннюю их часть и обновленные входные группы окрасят в индивидуальные цвета.

Сейчас на многоэтажках уже идет ремонт кровли, на фасадах устанавливают строительные леса.