Калининградским школьникам расскажут, как искусственный интеллект меняет отрасли экономики

С 18 сентября по 8 октября в нашей области, как и по всей России, пройдет первый в новом учебном году «Урок цифры». Его темой станет применение технологий искусственного интеллекта в разных отраслях экономики.

Как сообщает пресс-служба правительства области, школьникам расскажут, как меняются медицина, сельское хозяйство, производство, транспорт, строительство под воздействием искусственного интеллекта. Вместе с героями «Урока цифры» ребята отправятся на фабрику игрушек, современную ферму и в медицинский центр, чтобы узнать больше об ИИ-технологиях и новых профессиях. - Развитие цифровых компетенций становится неотъемлемой частью учебного процесса. Искусственный интеллект проникает во все сферы жизни современного общества. Новый урок – отличная возможность привлечь внимание детей к этой сфере, показать, какие задачи он может решать, развивать у них креативность, логическое мышление, – отметил заместитель председателя правительства Калининградской области – министр цифровых технологий и связи Леван Дараселия.

После прохождения урока каждый ученик получит именной сертификат для своего портфолио достижений. Пройти интерактивный урок могут и родители. Все материалы доступны на сайте проекта.