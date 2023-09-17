«Балтика отыгралась с 0:2 в матче с «Ростовом» Валерия Карпина

В воскресенье, 16 сентября, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде «Балтика» провела матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Наша команда приняла на своем поле «Ростов», который, напомним, тренирует наставник сборной России Валерий Карпин.

Счет уже на 16-й минуты открыл полузащитник гостей Даниил Уткин. Под занавес первого тайма преимущество удвоил нападающий «Ростова» Егор Голенков.

«Балтика» начала отыгрываться только в самом конце матча. На 87-й минуте забил Анхело Энрикес, а ничейным счет сделал через пять минут Кристиан Бистрович.

Следующий матч «Балтика» проведет уже 19 сентября - в рамках розыгрыша Кубка Россия команда встретится с самарскими «Крыльями Советов». 23 сентября «балтийцы» третий раз подряд сыграет дома: в 9-м туре РПЛ калининградцы примут грозненский «Ахмат».