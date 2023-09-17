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НовостиПолитика17 сентября 2023 7:42

В Калининградской области боевые пловцы провели учения

В тренировках участвовали более 40 военнослужащих специальных подразделений
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области боевые пловцы Балтийского флота провели комплексные тренировки на учебно-тренировочном комплексе.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, комплекс включает в себя скалодром, штурмовую стенку, макет надводного борта и вертолетный тренажер беспарашютного десантирования, а также тренажер для выхода из торпедных аппаратов и подводной стрельбы боевых пловцов.

Бойцы специальных подразделений отработали основные навыки – занимались как поодиночке, так и в составе групп.

Всего в тренировках приняли участие более 40 военнослужащих противодиверсионного отряда.