В Калининградской области боевые пловцы провели учения

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области боевые пловцы Балтийского флота провели комплексные тренировки на учебно-тренировочном комплексе.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, комплекс включает в себя скалодром, штурмовую стенку, макет надводного борта и вертолетный тренажер беспарашютного десантирования, а также тренажер для выхода из торпедных аппаратов и подводной стрельбы боевых пловцов.

Бойцы специальных подразделений отработали основные навыки – занимались как поодиночке, так и в составе групп.

Всего в тренировках приняли участие более 40 военнослужащих противодиверсионного отряда.