В Калининграде названы победители конкурса молодежных проектов

. Фото: Правительство Калининградской области

Итоги конкурса 2023 года подвели в министерстве молодежной политики Калининградской области – десяток проектов получат финансовую поддержку на общую сумму почти 3 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, наибольшее количество баллов набрал проект Ксении Шейко «Культурно-патриотический проект этнического искусства «Наследники традиций». Сообщается, что инициатива направлена на сохранение наследия, преемственность поколений, самовыражение и популяризацию русской народной культуры среди молодежи.

Второй по рейтингу проект – «Школа Волонтерства 2023» Ксении Седовой.

Третий призу у экологического проекта Николая Орлова «Молодежная научная экспедиция «Фауна Балтийской косы: основа для мониторинга в условиях островизации».

Всего в мероприятии приняли участие 77 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. К отбору допустили 66 заявок из 15 муниципалитетов.