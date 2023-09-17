Калининградцам предлагают бесплатно проверить здоровье в Южном парке

В Калининграде продолжаются акции, в рамках которых жители региона могут бесплатно проверить здоровье. В поликлинику ходить не надо – врачи принимают в городских парках.

Так, 20 сентября с 11.00 до 16.00 приходить можно в Южный парк.

Как сообщает Дирекция ландшафтных парков, в этот день желающие смогут определить уровень глюкозы в крови, уровень давления.

Также – получить консультацию врача-дерматолога, диетолога, врача по медицинской профилактике. медицинского психолога.

Все консультации и обследования проводятся бесплатно.

С собой нужно взять паспорт гражданина РФ, полис ОМС, СНИЛС.