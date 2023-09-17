В Калининграде за лето было всего 5 дней с температурой больше 30 градусов

. Фото: Группа Погода и метеоявления в Калининградской области

В Калининградской области подсчитали количество дней с зафиксированными отметками в +30°С и выше за лето 2023. Как сообщает 17 сентября Телеграм-канал «Погода и метеоявления Калининградской области», в Калининграде было всего 5 дней, когда температура воздуха была столь высокая.

Отмечается, что на востоке региона за счет большей континентальности климата в среднем температура воздуха поднималась до отметки в +30°С в два раза чаще, чем на западе и побережье.

Интересно, что на Куршской косе, на метеостанции поселка Рыбачий температура и вовсе так и не достигла +30°С. Хотя один день, 15 августа, она была максимально близка этой отметке (+29,9°С).

В предстоящую неделю дневные температуры в регионе смогут подниматься до +25...+28°С.