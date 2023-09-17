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НовостиОбщество17 сентября 2023 10:15

В Калининградской области до конца года высадят более 60 тысяч саженцев

На восстановление лесов выделено 10,2 млн рублей
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области до конца года высадят более 60 тысяч саженцев. Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии на реализацию проекта «Сохранение лесов» выделена субвенция из федерального бюджета в размере 10,2 млн рублей.

В частности, до конца этого года высадят более 60 тысяч саженцев елей, дубов, вишен, яблонь и черешен. Очередной этап работ стартует в октябре.

Кроме того, подготовлено 154 килограмма лесных семян, что позволит создать посадочный материал на перспективу.

«На 2023 год показатель отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений перевыполнен и составляет 152 %», - отметили в министерстве.

Отмечается, что по итогам реализации национального проекта «Экология» в 2022 году площадь лесовосстановительных работ в Калининградской области составила более 70 га.