. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области до конца года высадят более 60 тысяч саженцев. Как сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии на реализацию проекта «Сохранение лесов» выделена субвенция из федерального бюджета в размере 10,2 млн рублей.

В частности, до конца этого года высадят более 60 тысяч саженцев елей, дубов, вишен, яблонь и черешен. Очередной этап работ стартует в октябре.

Кроме того, подготовлено 154 килограмма лесных семян, что позволит создать посадочный материал на перспективу.

«На 2023 год показатель отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений перевыполнен и составляет 152 %», - отметили в министерстве.

Отмечается, что по итогам реализации национального проекта «Экология» в 2022 году площадь лесовосстановительных работ в Калининградской области составила более 70 га.