Калининградка стала лучшей преподавательницей детской школы искусств Северо-Запада

. Фото: Александр МАТВЕЕВ

Калининградка Евгения Синиченкова стала лучшей преподавательницей детской школы искусств Северо-Запада. Итоги окружного этапа всероссийского конкурса «Лучший преподаватель ДШИ» подвели накануне. Педагог, художественный руководитель и дирижер детского концертного хора «Радость», преподаватель хоровых дисциплин ДМШ им. Р.М. Глиэра, обошла конкурентов в заочных и очных испытаниях.

О победе сообщил в воскресенье, 17 сентября, министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Площадкой проведения соревнования стала Санкт-Петербургская консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова.

Евгения 25 лет работает с хоровыми коллективами. Она – автор множества филармонических концертных программ, ведет методическую деятельность, записала более 300 произведений, хором «Радость», в составе которого 70 артистов, управляет с 2017 года.

Евгения Синиченкова представит регион на всероссийском этапе.