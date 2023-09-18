В ночном ДТП на Советском проспекте пострадали четыре человека

В Калининграде в ночь на понедельник, 18 сентября, на Советском проспекте произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, пострадали четыре человека.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, 53-летний водитель «Киа» при повороте налево на нерегулируемом перекрестке врезался в БМВ.

После столкновения БМВ отбросило на дорожный знак, после чего авто врезалось в здание у дороги.

В результате ДТП водители машин и 36-летний пассажир «Киа» были госпитализированы. Еще один пассажир получил телесные повреждения.