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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 7:16

В ночном ДТП на Советском проспекте пострадали четыре человека

Столкнулись «Киа» и БМВ
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде в ночь на понедельник, 18 сентября, на Советском проспекте произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, пострадали четыре человека.

Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, 53-летний водитель «Киа» при повороте налево на нерегулируемом перекрестке врезался в БМВ.

После столкновения БМВ отбросило на дорожный знак, после чего авто врезалось в здание у дороги.

В результате ДТП водители машин и 36-летний пассажир «Киа» были госпитализированы. Еще один пассажир получил телесные повреждения.