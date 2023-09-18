Жителю Гусева дали больше 5 лет колонии за разбойное нападение на 14-летнюю девочку

36-летний житель Гусева отправился в колонию за совершенные преступления. Сначала он из подъезда дома на проспекте Ленина похитил велосипед, а потом напал на ребенка.

Как сообщает пресс-служба областного суда, последний инцидент случился у железнодорожных путей в Гусеве. Мужчина, будучи пьяным, увидел 14-летнюю девочку, у которой решил что-нибудь отнять.

Он подошел, схватил ее, зажал рукой рот, потащил к протекающему вблизи ручью и пригрозил утопить. Девочка испугалась и предложила злоумышленнику отдать имеющиеся у нее 2 тысячи рублей. Злодей забрал деньги и скрылся.

Мужчина получил 5 лет 6 месяцев колонии строгого режима.