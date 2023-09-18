В Калининграде выберут юнармейца года

Стартовал прием заявок на региональный конкурс «Юнармеец года». Участниками могут стать юнармейцы в возрасте от 14 до 17 лет, состоящие не менее одного года в рядах регионального отделения движения «Юнармия».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в Калининградской области движение объединяет более 10 тысяч молодых людей. Это 230 отрядов по всему региону.

Конкурсантов ждет отбор, полевой выезд, соревнования, тестирование на знание истории России и т.д.

Финал конкурса пройдет в конце ноября.

Подать заявку для участия можно до 8 октября.