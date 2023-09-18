В Калининграде задержали пару закладчиков наркотиков, которые ходили на дело с грудным ребенком

В Калининграде задержана криминальная парочка закладчиков. 29-летний местный житель с 37-летней сожительницей и ее грудным ребенком ходил делать тайники с наркотиками.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, полицейские заметили парочку на очередной «прогулке».

«На глазах стражей правопорядка женщина выронила из рук пустой шприц, а ее компаньон закинул под стоявшую рядом машину пакет с 96 свертками с «солью», - рассказали в полиции.

Парочка была задержана полицейскими, а наркотики изъяты.

Мужчина и женщина в этот момент были под воздействием наркотиков. Ребенка передали медикам, он находится в детской областной больнице.