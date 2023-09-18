Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 18 сентября

В Калининграде в понедельник, 18 сентября, намечен ряд отключений. Так, до 12:00 без электричества будут многоквартирные дома на ул. Гайдара, 3-41,4б, ул. Нарвской, 49а.

До 18:00 электроснабжение отключено у потребителей на ул. К. Маркса, 27, 41-43, 44-50, ул. Фестивальная аллея, 15.

Также «Водоканал» сегодня проводит работы на сетях, которые потребуют отключения водоснабжения.

До 15:00 без холодной воды останутся потребители по адресам:

ул. Каштановая Аллея, 151-155,

пер. Щорса, 9-11,

ул. Аллея смелых, 80а-86а,83а,

ул. К. Назаровой, 6, 16, 17-19, 29-49,

ул. Откосная, 1-15, 2-18,

ул. Полтавская, 1-7, 2а,б.

До 18:00 отключена холодная вода на:

ул. Береговой. 17г,б, 19, 25-47, 28-40,

ул. Братской, 2-10, 1-9,

ул. Сержантской, 2,6,а, 3-3а, 11-15,

ул. Уфимской, 1-11, 6-16.