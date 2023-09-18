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НовостиОбщество18 сентября 2023 12:31

Жители Черняховска поломали и исписали беседки из Библиосквера

Деревянные постройки забрали на ремонт
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Сообщество "Новый Черняховск"

В Черняховске из Библиосквера увезли беседки, в которых горожане читали книги и отдыхали. Как сообщается в группе «Новый Черняховск», беседки забрали на ремонт.

Их вывезли на территорию «Чистоты», где займутся их ремонтом.

«К сожалению, сами жители города их привели фактически в непригодное для использования состояние: ломали внутренние скамейки в беседках, захламляли мусором, разрисовывали беседки всякими каракулями, переворачивали урны и т. д.», - говорится в сообщении.

Когда беседки возвратят в сквер, не сообщается.