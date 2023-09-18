В Калининградский зоопарк привезли волчицу

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Фото: Калининградский зоопарк
В Калининградский зоопарк привезли трехлетнюю самку арктического волка по кличке Веста. Как сообщает пресс-служба зоопарка, белоснежная красавица три недели проведет на карантине. Она будет жить пока в вольере напротив тапиров. Затем специалисты зоопарка планируют соединить ее и самца тундрового волка по кличке Акела.
Веста родилась в апреле 2020 года в зоопарке Ижевска, потом переехала в Белгород.
Ее родители – пара волков из зоопарка чешского города Оломоуц.
Как рассказали в Калининградском зоопарке, год назад умерла Рено, подруга Акелы. Самец испытывает сильный стресс и дискомфорт.
Но рассчитывать на волчат не приходится.
«При этом у Весты имеется индивидуальная особенность — висящие кончики ушей. Возможно, это генетическое отклонение. В связи с этим она не будет участвовать в размножении», - рассказали в зоопарке.
Отмечается, что сейчас идет подготовка к строительству большого комплекса для содержания медведей и волков. Именно Веста станет одной из первых обитательниц нового объекта.