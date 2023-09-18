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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 14:30

Житель Гурьевска украл с завода 10 тонн цемента

В Гурьевске полицейские раскрыли кражу 10 тонн цемента с бетонного завода
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Гурьевском районе на бетонном заводе обнаружили недостачу 10 тонн цемента на 97 тыс. рублей. Выяснилось, что на хитрость пошел работник предприятия.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 39-летний мужчина вечером 10 сентября, используя грузовой автомобиль, вывез предприятия украденный цемент с территории.

Полиции он признался, что продал цемент, а деньги уже потратил.

Интересно, что грузовик и водителя для вывоза цемента любезно предоставил покупатель. Его, кстати, тоже вычислили. У мужчины удалось изъять только 3 тонны цемента. Остальное ушло на строительные работы.