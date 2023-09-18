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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 14:41

В колонию отправили калининградцев, напавших на прохожего на ул. Киевской

Двое калининградцев, которые напали на мужчину в Балтрайоне, отправились за решетку
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В колонию отправили калининградцев, напавших на прохожего на ул. Киевской. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Инцидент случился в сквере – злоумышленник подошел к незнакомцу и попросил сигарету. Получив отказ, ударил в глаз. Жертва попыталась убежать, но нападавший уже со своим знакомым схватил мужчину и начал избивать и душить.

В итоге у бедолаги забрали деньги, мобильный телефон и восемь (!) пачек сигарет. Все это нападавшие похитили и убежали.

Злоумышленники получили 3 года 6 месяцев и 3 года колонии соответственно. Кроме того, они возместят жертве материальный ущерб.