В колонию отправили калининградцев, напавших на прохожего на ул. Киевской. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Инцидент случился в сквере – злоумышленник подошел к незнакомцу и попросил сигарету. Получив отказ, ударил в глаз. Жертва попыталась убежать, но нападавший уже со своим знакомым схватил мужчину и начал избивать и душить.

В итоге у бедолаги забрали деньги, мобильный телефон и восемь (!) пачек сигарет. Все это нападавшие похитили и убежали.

Злоумышленники получили 3 года 6 месяцев и 3 года колонии соответственно. Кроме того, они возместят жертве материальный ущерб.