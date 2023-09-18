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НовостиПолитика18 сентября 2023 14:52

Тральщики Балтийского флота уничтожил 12 мин времен Великой Отечественной войны

Боеприпасы были обнаружены в Балтийском море
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Балтийском море обнаружила 12 мин времен Великой Отечественной войны, которые были обезврежены. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, работы выполнила корабельная тральная группа Балтийского флота в составе базовых тральщиков «Александр Обухов» и «Павел Хенов».

Опасными находками оказались донные и якорные мины. «Обследование проводилось при помощи оборудования, установленного на тральщике – подкильной гидроакустической станции «Александрит» и телеуправляемого аппарата», - отметили в пресс-службе флота.

Боеприпасы были обнаружены в районах интенсивных морских сражений Второй мировой войны.