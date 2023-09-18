Прокуратура требует закрыть опасные заброшки в Зеленоградске и Рыбачьем

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

Ограничить доступ к заброшенным зданиям в судебном порядке требует прокуратура.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, во время проверки на территории Зеленоградска, поселков Рыбачий и Вишневое были обнаружены шесть недостроенных объектов.

Все они находятся в заброшенном состоянии.

Отмечается, что здания опасны, но консервация объектов владельцами не произведена.

«Прокурор района обратился в суд с исками о возложении на собственников объектов обязанности выполнить работы по ограничению доступа к ним», - говорится сообщении.