Прокуратура требует закрыть опасные заброшки в Зеленоградске и Рыбачьем

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Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области
Ограничить доступ к заброшенным зданиям в судебном порядке требует прокуратура.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, во время проверки на территории Зеленоградска, поселков Рыбачий и Вишневое были обнаружены шесть недостроенных объектов.
Все они находятся в заброшенном состоянии.
Отмечается, что здания опасны, но консервация объектов владельцами не произведена.
«Прокурор района обратился в суд с исками о возложении на собственников объектов обязанности выполнить работы по ограничению доступа к ним», - говорится сообщении.