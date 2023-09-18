Семена кукурузы везут в Калининград из Франции, картофель – из Нидерландов

Стало известно, откуда в Калининградскую область везут семена для посадки. По данным регионального Управления Россельхознадзора, с начала года на территорию региона поступило 14 партий (258 тонн) семян кукурузы и ячменя для посева из Франции и Австрии.

Ввезено 10 партий (149 тонн) семян гороха, сои, рапса и бобовых трав из Нидерландов, Германии и Австрии.

Интересно, что семенной картофель везли из Нидерландов, Франции и Германии. В частности, картошки поступило 4 партии (2288 тонн) 3 партии лука-севка (63 тонны) из Нидерландов

Всего же в Калининградскую область с начала годы ввезли уже более 2,7 тыс. тонн семенного и посадочного материала.