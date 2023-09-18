Калининградцам предложили написать литературный диктант

Калининград присоединится к третьей ежегодной просветительской акции «Литературный диктант». Его напишут 22 сентября в областной детской библиотеке имени А. П. Гайдара.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, поучаствовать в акции может любой желающий старше 14 лет.

«Литературный диктант – прекрасная возможность проверить свои знания русской литературы от классики до современности и пообщаться с теми, кто увлечен литературой», - рассказали организаторы.

Для участников подготовили 20 вопросов как в тестовой форме, так и с открытым ответом.