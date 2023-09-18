Всего 17 % жителей Калининградской области привились от гриппа

В калининградской области всего от гриппа привились 179 309 человек. Это 17,4% жителей региона, сообщает пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора в понедельник, 18 сентября.

«Низкими темпами вакцинация проводится среди детей в Светловском, Зеленоградском, Полесском городских округах. Неактивно прививаются взрослые в Зеленоградском, Советском, Гусевском, Гурьевском городских округах», - рассказали в Управлении.

Отмечается, что больше чем на 90% привиты медработники.

Вакцинация в регионе проводится отечественными вакцинами «Совигрипп», «Ультрикс Квадри».

Прививаться стоит сейчас, заранее, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема.