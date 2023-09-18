В Калининградской области за неделю 619 человек пострадали от клещей

В Калининградской области продолжается сезон клещей. Только за минувшую неделю за медицинской помощью обратились 619 человек, пострадавших от присасывания клещей. В числе обратившихся к медикам оказалось 100 детей.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, всего с начала сезона пострадало в регионе уже 5380 человек.

За последнюю неделю зарегистрировано два случая клещевого боррелиоза (с начала года уже 56 случаев) и два случая клещевого энцефалита (всего 7 с начала года).