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НовостиОбщество18 сентября 2023 16:14

В Калининградской области за неделю 619 человек пострадали от клещей

Зарегистрировано 2 случая клещевого боррелиоза и 2 случая энцефалита
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области продолжается сезон клещей. Только за минувшую неделю за медицинской помощью обратились 619 человек, пострадавших от присасывания клещей. В числе обратившихся к медикам оказалось 100 детей.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, всего с начала сезона пострадало в регионе уже 5380 человек.

За последнюю неделю зарегистрировано два случая клещевого боррелиоза (с начала года уже 56 случаев) и два случая клещевого энцефалита (всего 7 с начала года).