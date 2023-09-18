Калининградцы жалуются на «утонувшего» тюленя в Калининградском зоопарке

. Фото: Калининградский зоопарк

Посетители Калининградского зоопарка думают, что тюлень, который отдыхает в бассейне, утонул. Такие сообщения поступают в администрацию зоопарка регулярно. О забавных обращениях посетителей рассказала директор зоопарка Светлана Соколова в своем Телеграм-канале.

Она отмечает, что на такие сообщения приходится отвечать постоянно.

Впрочем ответ прост – животное не утонуло. Просто тюлени умеют задерживать дыхание под водой.

«Если увидели «утонувшего» тюленя – понаблюдайте за ним несколько минут. Но имейте в виду, что тюлени могут задерживать дыхание под водой надолго! Иначе как бы они ловили рыбу?!», - написала директор зоопарка.