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НовостиДом. Семья18 сентября 2023 16:38

Калининградцы жалуются на «утонувшего» тюленя в Калининградском зоопарке

На самом деле животное умеет надолго задерживать дыхание
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Калининградский зоопарк

Посетители Калининградского зоопарка думают, что тюлень, который отдыхает в бассейне, утонул. Такие сообщения поступают в администрацию зоопарка регулярно. О забавных обращениях посетителей рассказала директор зоопарка Светлана Соколова в своем Телеграм-канале.

Она отмечает, что на такие сообщения приходится отвечать постоянно.

Впрочем ответ прост – животное не утонуло. Просто тюлени умеют задерживать дыхание под водой.

«Если увидели «утонувшего» тюленя – понаблюдайте за ним несколько минут. Но имейте в виду, что тюлени могут задерживать дыхание под водой надолго! Иначе как бы они ловили рыбу?!», - написала директор зоопарка.