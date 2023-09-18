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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 17:24

В Калининграде сотрудники ФСБ задержали мужчину, который получал по почте наркотики и торговал ими

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: УФСБ России по Калининградской области

В Калининграде задержан 38-летний мужчина, который торговал наркотиками. Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ России, злоумышленники упаковывали запрещенные вещества в полости книг и пересылали их почтой в Калининградской области.

Получая посылки, калининградец расфасовывал наркотики на мелкие партии, чтобы продавать их бесконтактным способом.

Сотрудниками Управления изъято из незаконного оборота вещество, содержащее в составе ЛСД в особо крупном размере.

Заведено уголовное дело.