В Калининграде сотрудники ФСБ задержали мужчину, который получал по почте наркотики и торговал ими

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Фото: УФСБ России по Калининградской области
В Калининграде задержан 38-летний мужчина, который торговал наркотиками. Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ России, злоумышленники упаковывали запрещенные вещества в полости книг и пересылали их почтой в Калининградской области.
Получая посылки, калининградец расфасовывал наркотики на мелкие партии, чтобы продавать их бесконтактным способом.
Сотрудниками Управления изъято из незаконного оборота вещество, содержащее в составе ЛСД в особо крупном размере.
Заведено уголовное дело.