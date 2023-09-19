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НовостиОбщество19 сентября 2023 5:48

Калининградцам рассказали о пасмурной погоде на вторник

Обещают дожди и даже грозы
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Во вторник, 19 сентября, в Калининградской области ожидается пасмурная погода. С утра синоптики обещают дожди, местами возможны слабые грозы.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в Калининграде и на западе региона осадки ожидаются преимущественно в первой половине дня. В центральной, северной и восточной частях региона дожди будут вероятны вплоть до вечерних часов.

Температура воздуха днем около +18...+21°С. Ветер переменный – с южного и юго-западного в первой половине дня на западный во второй половине суток, 4-9 м/с, в порывах – до 12-14 м/с.