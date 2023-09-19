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НовостиОбщество19 сентября 2023 5:58

Калининград вошел в топ популярных туристических направлений России в октябре

В регионе все чаще бронируют жилье на осенние месяцы
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Туристы в регионах России планируют осенние отпуска и выходные дни. В топ самых популярных направлений в стране попал Калининград. Рейтинг городов, в которых активно бронируют жилье, составил сервис «Твил».

Калининград занимает в списке шестую строчку и расположен между Казанью и Анапой. По данным исследователей, средняя стоимость в отелях/квартирах за сутки составляет в Калининграде 2647 рублей.

На первом месте стоит город Сочи, за которым 26% октябрьских бронирований.

На втором месте – Санкт-Петербург, а на третьем – Москва (10% и 6% бронирований соответственно).

Замыкает топ-10 город Геленджик.