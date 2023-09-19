Стадион «Сельма» назовут в честь основателя калининградской школы регби

. Фото: Правительство Калининградской области

Стадион «Сельма» в Калининграде получит имя основателя калининградской школы регби Юрия Шуляковского. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Ранее регбисты обратились в правительство области с инициативой сохранить память о спортсмене.

Специализация площадки сегодня – как раз регби. А еще стадион используется для футбола, амфута, стрельбы из лука, спортивного скалолазания, пляжного волейбола. В трибуне – офисы регби-клуба «Балтийский шторм» и Центра спортивной подготовки сборных команд Калининградской области.

Отмечается, что калининградское регби развивается больше 50 лет. Традиции были заложены именно Юрием Шуляковским.

Ближайшие регбийные соревнования состоятся на арене уже меньше чем через две недели. С 30 сентября по 1 октября в Калининграде разыграют второй тур Высшей лиги чемпионата России по регби-7, где регион представит команда «Балтийский шторм-2».