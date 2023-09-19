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НовостиОбщество19 сентября 2023 7:56

Директора Музея Мирового океана наградили орденом Александра Невского

Светлана Сивкова отмечена за вклад в развитие культуры и искусства
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Светлана Сивкова.

Светлана Сивкова.

Фото: Музей мирового океана

Директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова награждена орденом Александра Невского. Ее отметили за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Как сообщает пресс-служба музея, указ подписан президентом.

Соответствующий документ от 18 сентября размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Орден Невского был задуман Петром Великим и учрежден после его смерти в 1725 году. Это единственная награда, которая существовала в Российской империи, Советском Союзе и вручается в Российской Федерации.

Девиз ордена во все времена был «За труды и Отечество».