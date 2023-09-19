В Центральном парке проведут благотворительный фестиваль

В Центральном парке готовятся к проведению благотворительного фестиваля. День шарлотки (0+) состоится 1 октября.

Как рассказали в благотворительном центре «Верю в чудо», в программе дня детская анимация, шоу мыльных пузырей, научное и огненное шоу, мастер-классы и т. д.

Кроме того, с 12.00 до 16.00 будет работать благотворительная ярмарка по продаже выпечки от кондитеров и пекарей Калининграда.

Собранные средства направят на оснащение первого в Калининграде детского хосписа, который строится на ул. Дм. Донского.