Озеро Поплавок хотят передать администрации Калининграда, чтобы лучше за ним ухаживать

Калининградское озеро Поплавок, расположенное рядом с улицами Энгельса, Чапаева, проспектом Мира и Каштановой аллеей, власти города пытаются исключить из реестра федеральных объектов и включить в реестр муниципальных водоемов. Об этом рассказала сити-менеджер Елена Дятлова.

- Готовы его забирать себе, полностью содержать, отвечать за него, - прокомментировала глава администрации.

По ее словам, это поможет обеспечить лучшее содержание Поплавка.

- Не может быть объектов без хозяина. Мы поговорили с министерством экологии и природных ресурсов – они не возражают. Мы готовы полностью заниматься содержанием данного объекта, - сказала Елена Дятлова.