Какие улицы Калининграда остались без света до 18.00

В Калининграде ряд улиц остался без света до вечера. О плановых отключениях сообщили в мэрии города.

Так, до 18.00 электроснабжение отключено у потребителей на:

наб. Петра Великого 1, 5,

наб. Маршала Баграмяна, 26а, 18-32,

ул. Мариупольской, 14а, 20-26

ул. Тельмана, 4-14, 7, 11а-в,

ул. Л. Голикова, 7а,б, 8-14,

ул. Тельмана, 4, 4а, б, 6, 21, 27, 29, 30-36, 34а, 35, 40,

ул. Лермонтова, 1, 3,

ул. Балтийское шоссе, 98, 102, 104, 106а, 108, 112,

ул. Карташева, 8б,

ул. Карташева, 8а, 46а-ж, 42а.

До 16.00 для проведения монтажа системы учета электроэнергии отключат электричество в Центральном районе по следующим адресам:

ул. Бородинская, 1б, 5-9, 2-14, 13, 14а,

ул. Д. Донского, 25, 24-34, 42, 44б,

ул. Огарёва, 4-14, 3-15, 23,

пр-кт Победы, 7, 9, 19-25, 18а, б,

ул. Пушкина, 6, 6а, 8, 10, 11-25, 19а, 14,

ул. М. Расковой, 1-5, 4,

ул. Кутузова, 27.